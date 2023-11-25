Печать эчпочмаков, православный форум и борьба с англицизмами: обзор событий недели

В Казани состоялся V Форум православной общественности РТ. Почетным гостем форума стал Рустам Минниханов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

300 лет тому назад: в преддверии юбилея Казанской духовной семинарии прошел V Форум православной общественности РТ

21 ноября в Казани состоялся V Форум православной общественности Республики Татарстан. В этом году мероприятие было приурочено к 300-летию Казанской духовной семинарии. На заседании присутствовали более 700 человек, в том числе представители Администрации Президента Российской Федерации, ряда поместных церквей при Патриархе Московском и всея Руси, священнослужители, приходские активисты, благотворители, руководители органов государственной и муниципальной власти, деятели культуры и науки. В мероприятии приняли участие представители РПЦ со всей России, а также гости из Белоруссии. Кроме того, в Казань приехали представители поместных православных церквей Чехии, Болгарии, Сирии. Почетным гостем форума стал Раис Татарстана Рустам Минниханов.

Казанское духовное учебное заведение было открыто в 1723 году как Славяно-латинская школа, но уже через десять лет получило статус семинарии. Уровень образования здесь был настолько высоким, что в 1797 году Павел I наделил Казанскую семинарию статусом академии. Долгие годы духовная школа в Казани развивалась, выпускала не только богословов, но и государственных деятелей. В годы советских репрессий академия пережила страшные события – некоторые преподаватели были арестованы и отправлены в тюрьмы и концлагеря, а сама она была закрыта. В 1997 году в Авиастроительном районе Казани удалось получить землю под строительство нового здания для духовного учебного заведения, которое получило статус семинарии.

В этом году мероприятие было приурочено к 300-летию Казанской духовной семинарии Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Как видим, воссоздание семинарии оказалось возможным благодаря поддержке властей Татарстана и особенно первого президента республики Минтимера Шаймиева. Вместе с тем в наше время православная общественность ощущает полноценную и всестороннюю поддержку и со стороны Рустама Минниханова. Примечательно, что в своем приветствии в адрес организаторов, участников и гостей форума Патриарх Кирилл не только персонально обратился к Минниханову и Шаймиеву, но и засвидетельствовал, что церковно-государственные отношения в Татарстане строятся на принципах взаимного уважения и конструктивного сотрудничества, направленного на утверждение традиционных духовно-нравственных ценностей и укрепление межрелигиозного и межнационального мира в российском обществе. Высокую оценку Патриарха получила поддержка властей Татарстана в деле воссоздания собора в честь Казанской иконы Божьей Матери на месте обретения этого чудотворного образа.

Чуткое и внимательное отношение к православию, поддержка православной церкви и богословского образования в Татарстане – все это не остается незамеченным для внимания самых высоких религиозных деятелей. И не только православных. В конце концов, благодаря такой позиции именно Татарстан может служить образцом межконфессиональной гармонии, мира между народами и национальностями.

21 ноября на Украине отметили День достоинства и свободы, или годовщину Евромайдана Фото: © Woycicki, CC BY-SA 4.0, commons.wikimedia.org

Евромайдану – 10 лет: печальные итоги

21 ноября на Украине отметили День достоинства и свободы, или годовщину Евромайдана. В этом году дата особая – юбилейная. Десять лет назад произошло событие, коренным образом изменившее не только Украину.

В те ноябрьские дни украинцы вышли на улицы, чтобы опротестовать решение тогдашней власти, обнародованное премьер-министром Украины Николаем Азаровым, – не подписывать в Вильнюсе соглашение об ассоциации с Евросоюзом. На столах у руководства страны уже лежали расчеты, что в случае евроинтеграции множество украинских предприятий будет закрыто, а 400 тысяч граждан окажутся без работы. Властям Украины стало понятно – чтобы жить дальше, необходимо двигаться не к евроинтеграции, а в сторону сближения с Россией, членства в Таможенном союзе. Именно благодаря поддержке России Украина и прожила львиную долю своей новейшей истории, буквально паразитируя на российских ресурсах. Кроме того, 20 ноября 2013 года украинское руководство получило издевательское письмо Международного валютного фонда, в котором для получения кредита предписывалось повысить тарифы на газ и отопление на 40%, заморозить зарплаты и сократить бюджетные расходы.

Казалось бы, вот он, парадокс: Европа повернулась к Украине задом, но, вопреки здравому смыслу, украинская оппозиция устроила на ровном месте протесты и шабаш «за евроинтеграцию». Когда протест происходит вопреки здравому смыслу, когда идет его эскалация, то версия о его искусственном происхождении становится совершенно очевидной. Эта версия впоследствии полностью подтвердилась. Понятно, что организация уличной протестной активности, завоз людей из других регионов страны, рекрутирование боевиков и провокаторов, модерирование информационного поля – все это требовало больших денег.

Настоящим организаторам Евромайдана было настолько невтерпеж, что они не выдержали и буквально саморазоблачились. Весь мир облетели кадры, когда палаточный городок митингующих в Киеве 11 декабря 2013 года посетили официальный представитель Государственного департамента США Виктория Нуланд и посол США на Украине Джеффри Пайетт. Второй нес пакет с продуктами, а первая раздавала их протестующим.

В 2014 году та же Нуланд, совершенно не стесняясь, подтвердила в интервью телеканалу CNN, что Вашингтон выделил 5 миллиардов «на поддержку стремления народа Украины к более сильному, демократическому правительству». Это только официально озвученная сумма, выделенная США, без учета средств различных организаций и фондов вроде соросовского, а также европейских вложений в протесты. При такой западной поддержке и политическом бессилии президента Виктора Януковича государственный переворот был просто-напросто неизбежен.

Массовые протесты вылились в истории с провокациями со снайперами и «сакральными жертвами» среди протестующих, в штурмы и захваты правительственных зданий, нападения на органы правопорядка (в том числе с использованием оружия). И как апофеоз – бегство президента Януковича из страны в феврале 2014 года и приход к власти полностью контролируемой Западом оппозиции.

Итоги десятилетия Евромайдана ярко и емко подвел в своем телеграм-канале председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.

«Украина потеряла 53,7% населения и пятую часть своих территорий. Более 10,5 млн человек бежали из страны. 11,2 млн человек сделали выбор быть вместе с Россией. Экономика Украины разрушена. ВВП страны в прошлом году снизился на рекордные 30,4%. Финансовая независимость потеряна. Украина — банкрот.

Традиционные, истинные для украинцев ценности растоптаны. История переписана, вера предана, родной для многих граждан Украины русский язык запрещен. Вместо этого насаждаются европейские псевдоценности, пропагандируется ЛГБТ, легализуются наркотики.

Красивые лозунги Майдана и печеньки Госдепа США оказались обманом украинского народа», – заявил Володин.

Всероссийский V Лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность» прошел на площадке казанского IT-парка имени Башира Рамеева Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Эчпочмаки можно напечатать: состоялся V Лидер-форум «Аддитивные технологии – новая реальность»

Важное событие недели — всероссийский V Лидер-форум «Аддитивные технологии — новая реальность», который прошел на площадке казанского IT-парка имени Башира Рамеева. В рамках двухдневной программы форума состоялась пленарная сессия и более 10 тематических мероприятий, посвященных применению аддитивных технологий в авиационной и атомной отраслях промышленности, автомобилестроении, машиностроении, медицине и строительстве. Для Казани это мероприятие было в новинку, ведь предыдущие четыре форума проходили в Москве. Проведение всероссийских форумов на земле Татарстана — очередное признание усилий республики по развитию инноваций. Кроме того, местные предприятия крайне заинтересованы во внедрении аддитивных технологий.

Аддитивные технологии — это процесс создания трехмерных объектов или деталей при помощи 3D-принтеров. В качестве основного сырья при этом используются пластик, металл, бетон. На выставке, проходившей на площадке форума, большую часть экспозиции занимали 3D-принтеры. Был представлен и пока единственный 3D-принтер из Татарстана — от набережночелнинской компании «Воплощение», позволяющий печатать разнообразные детали для оборудования.

Аддитивные технологии — это процесс создания трехмерных объектов или деталей при помощи 3D-принтеров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Выступая на форуме, Раис Татарстана Рустам Минниханов особо отметил прогрессивный характер аддитивных технологий. По его словам, к 2030 году две трети всей изготавливаемой в мире продукции будут содержать напечатанные комплектующие. В нашей стране также наблюдается взрывной рост аддитивного производства. Так, в прошлом году обороты компаний, работающих в этой сфере, выросли в пять раз.

«Татарстан выступает не только потребителем аддитивной продукции, но и готов играть роль генератора ключевых решений», — сообщил Минниханов.

На этот призыв тут же откликнулся министр промышленности и торговли РТ Олег Коробченко — к следующему, шестому форуму он предложил создать в Татарстане принтер, печатающий эчпочмаки. В США и Европе уже вовсю печатают на 3D-принтерах бургеры. Так что задача вполне посильная, хотя и более трудная — все-таки эчпочмак сложнее в производстве, нежели примитивные бургеры.

Если серьезно, то Татарстану необходимо иметь комплексную программу по развитию аддитивных технологий. С инструментами государственной поддержки производителей 3D-принтеров, с поощрением пользователей, применяющих эти технологии. Потому что это действительно инновационное и прогрессивное решение, которое позволяет не только улучшать характеристики существующих изделий, но и создавать принципиально новые, а также решать невозможные прежде задачи. Уже сегодня зарубежные производители могут напечатать все что угодно — от тех же бургеров до жилых домов. При этом экономя материалы, время и труд. И если в Татарстане аддитивные технологии будут развиваться, то это здорово продвинет республику на пути производственного прогресса.

Депутаты Госсовета Татарстана решили предложить Госдуме РФ уточнить текст федерального «закона об англицизмах» Фото: gossov.tatarstan.ru

Срочно уточните формулировку: в Госсовете РТ обсудили «закон об англицизмах»

На этой неделе депутаты Госсовета Татарстана решили предложить Госдуме РФ уточнить текст Федерального закона «О внесении изменений в ФЗ «О государственном языке Российской Федерации», который уже успел получить неофициальное название «закон об англицизмах». Цель закона — избавиться от англицизмов и других нерусских слов и выражений в использовании на всей территории России. На практике отмечается агрессивное использование вывесок, надписей, активное размещение информации о проводимых акциях, скидках и распродажах на иностранном языке. Рекламные щиты, вывески на магазинах, названия жилых комплексов и элементов планировочной структуры (в том числе наименования застраиваемых микрорайонов и кварталов) повсеместно пестрят привлекающими внимание иностранными словами. Поэтому законодатели захотели защитить русский язык.

Понятно, что не в последнюю очередь они руководствовались и идеологическим фактором, выражающимся в ментальном разрыве с Западом. Просто нелепо видеть сегодня повсеместно вывески и объявления с использованием англицизмов, когда англосаксы и их сателлиты ведут с нами самую настоящую войну — пусть руками украинцев, но с поставками западного оружия и военной техники. Для наглядности можно привести следующую аналогию. Представьте себе на секунду, что в годы Великой Отечественной войны на территории Советского Союза в наших пивных проходит Oktoberfest, а на ценниках со свиными сосисками значится надпись Schweinefleischwürste. Для наших дедов и отцов это было бы дико, оскорбительно и просто невозможно. Нет, мы не должны отказываться от западной культуры, речь о том, что мы должны перестать использовать их язык в деловом обороте.

Но вот в чем проблема, на которую обратили внимание в Татарстане: в тексте закона речь идет об ограничениях, связанных не только с иностранными языками. Защищая таким образом русский язык, депутаты не продумали, что под «каток репрессий» могут попасть слова и выражения на других языках народов России. Поэтому парламентарии Татарстана выдвинули свои поправки, учитывающие фактор защиты национальных языков народов и народностей России, то есть выступили в защиту не только татарского, но и всех национальных языков РФ.

Утешает то обстоятельство, что данный законопроект пока не рассматривался даже в первом чтении, а интересующие Татарстан поправки будут обсуждаться во втором. И с высокой долей вероятности они будут приняты.

В Зеленодольске открылась вторая очередь оптово-распределительного центра Ozon Фото: rais.tatarstan.ru

Много Озона не бывает: состоялось открытие второй очереди оптово-распределительного центра Ozon

Важное экономическое событие недели — открытие второй очереди оптово-распределительного центра Ozon на промплощадке в Зеленодольске. Объект стоимостью 1,8 млрд рублей реализовала краснодарская ГК «Ромекс». Он разместился на земельном участке в 7,8 гектара, площадь здания составляет 35,1 тыс. кв. м. Созданы новые рабочие места — здесь будут трудиться около 2 тысяч человек. При этом полным ходом продолжается строительство третьей очереди распределительного центра площадью уже 45 тыс. кв. метров на участке 10,3 га. Ввод его в эксплуатацию планируется в I квартале 2024 года.

Открытие таких крупных оптово-распределительных центров можно только приветствовать. А тут еще и такая мощная компания, как Ozon. Объем продаж Ozon по итогам, например, 2020 года в Татарстане превысил 4,8 млрд рублей. Компания активно развивает предпринимательство в РТ и через сеть брендированных пунктов выдачи по модели франчайзи — в республике работают свыше 200 пунктов выдачи заказов.

Рустам Минниханов поблагодарил Ozon за реализацию масштабных инвестпроектов на территории РТ Фото: rais.tatarstan.ru

В открытии второй очереди распредцентра принял участие Рустам Минниханов, поблагодаривший Ozon за реализацию масштабных инвестпроектов на территории РТ. «Темпы развития электронной торговли в Татарстане очень высокие, вместе с этим повышается и качество обслуживания клиентов нашей республики. Уже 8 тысяч татарстанских поставщиков продвигают продукцию через систему Ozon», — сказал Раис РТ.

Примечательно, что, учитывая важность Ozon для развития татарстанской экономики, власти Татарстана передали участок для строительства оптово-распределительного центра на безвозмездной основе. Здесь подобная государственная поддержка имеет мультиплицирующий эффект — происходит мощный рост как продаж Ozon в республике, так и оборота местных предпринимателей, выставляющих товары на эту электронную площадку или работающих в качестве пунктов выдачи.

Фото на анонсе: © Владимир Васильев / «Татар-информ»