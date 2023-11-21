Рабочие места, зарплаты и гарантии: Ромекс открыл вторую очередь логоцентра под Казанью

Вторую очередь логоцентра Оzon под Казанью открыл сегодня Раис Татарстана Рустам Минниханов. Объект в короткие сроки возведен группой компаний «Ромекс», объем инвестиций составил 1,8 млрд рублей.

Фото: © Абдул Фархан/»Татар-информ»

«Темпы развития электронной торговли высокие, что влияет на качество обслуживания клиентов республики. В настоящее время 8 тыс. татарстанских поставщиков продвигают продукцию через Оzon. Благодаря второму этапу программы количество работающих на этом комплексе составит порядка 2 тыс. Это хорошие зарплаты, гарантии. На этом не останавливаемся, впереди еще много планов», – сказал Рустам Минниханов на торжественной церемонии открытия логоцентра.

Раис Татарстана поблагодарил компании Оzon и «Ромекс групп» за создание современных комплексов, созидательную работу и пожелал успехов в бизнесе.

«Сегодня мы открываем четвертый объект на территории Татарстана, все они реализованы в короткие сроки. Сейчас вводим пятый объект, который планируем сдать во втором квартале следующего года. Присутствие в этом регионе стало возможным благодаря поддержке руководителя – Рустама Минниханова. Мы ощущаем эту поддержку ежедневно. Не за горами новые проекты, будем увеличивать присутствие в республике», – сообщил президент группы компаний «Ромекс» Алексей Прокопенко.

Фото: © Абдул Фархан/»Татар-информ»

Глава Зеленодольского района Татарстана Михаил Афанасьев поблагодарил компанию «Ромекс» за реализацию масштабного проекта. Он отметил, что около 2 тыс. продавцов из региона уже реализуют свои товары через маркетплейсы.

«Это наши товаропроизводители, самозанятые, представители малого бизнеса. Благодаря таким площадкам у них появляются новые возможности», – сказал Афанасьев.

Объект занимает земельный участок в 7,8 гектара, площадь здания второй очереди составляет 35,1 тыс. кв. м. Складской комплекс класса А возведен с применением инновационных материалов, соответствующих всем стандартам качества и безопасности.

Фото: © Абдул Фархан/»Татар-информ»

Строительство комплекса стало непростой задачей из-за сложных грунтов. Поэтому объект имеет особый свайный фундамент. Особенностью проекта является возможность работы каждой очереди как независимо друг от друга, так и совместно, для этого высотные отметки уровня пола в первой и второй очередях совпадают на всех этажах.

«В данный проект вложено более 5 млрд рублей. На сегодняшний день наша компания в проекты на территории Татарстана вложила более 10 млрд рублей», – уточнил журналистам Алексей Прокопенко.

Первое здание распределительного комплекса было сдано в эксплуатацию 30 октября 2020 года. Его площадь составляет 38,5 тыс. кв. м, а объем инвестиций – 2,7 млрд рублей. В январе этого года стартовало строительство третьей очереди, которая планируется к вводу в эксплуатацию во втором квартале 2024 года. Площадь объекта составит 46,7 тыс. кв. м с планируемым объемом инвестиций в 2,7 млрд рублей. Совокупная площадь всех трех объектов в Зеленодольске для компании Ozon превысит 120 тыс. кв. м при общем объеме инвестиций в 7,2 млрд рублей.