Во Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение, он помещен под судебный надзор. Об этом со ссылкой на прокурора Парижа сообщает Agence France-Presse.

Миллиардеру запрещено покидать территорию страны, он должен внести залог в размере 5 млн евро, информирует французский телеканал BFM TV.

Upd. (23.22): Associated Press уточняет, что Дуров также должен будет дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.

По информации СМИ, из 12 упоминавшихся ранее преступлений ему инкриминируют шесть. Это соучастие в обеспечении незаконных транзакций, соучастие в хранении порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних, соучастие в обороте наркотиков, соучастие в мошенничестве, а также предоставление криптологических услуг и отказ предоставить правоохранителям необходимую информацию или документы.

Прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не имеет политической подоплеки.