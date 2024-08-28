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Павлу Дурову предъявлено обвинение, он помещен под судебный надзор
Во Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову предъявлено обвинение, он помещен под судебный надзор. Об этом со ссылкой на прокурора Парижа сообщает Agence France-Presse.
Миллиардеру запрещено покидать территорию страны, он должен внести залог в размере 5 млн евро, информирует французский телеканал BFM TV.
Upd. (23.22): Associated Press уточняет, что Дуров также должен будет дважды в неделю отмечаться в полицейском участке.
По информации СМИ, из 12 упоминавшихся ранее преступлений ему инкриминируют шесть. Это соучастие в обеспечении незаконных транзакций, соучастие в хранении порнографических материалов, в том числе с участием несовершеннолетних, соучастие в обороте наркотиков, соучастие в мошенничестве, а также предоставление криптологических услуг и отказ предоставить правоохранителям необходимую информацию или документы.
Прилетевшего из Азербайджана основателя Telegram, имеющего в том числе и французское гражданство, задержали 24 августа в аэропорту Ле-Бурже под Парижем и поместили под стражу. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что решение о задержании Дурова не имеет политической подоплеки.
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