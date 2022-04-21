Павлова, Покровская и Ромашина встретились с детьми из Донбасса в Казани

Сегодня вынужденные переселенцы из Донбасса, которые прибыли в Татарстан, посетили чемпионат России по синхронному плаванию, который проходит в эти дни в Казани. После просмотра соревнований с ними встретились вице-президент Федерации синхронного плавания РТ, заслуженный тренер России Ольга Павлова, главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская, семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина, а также члены и тренеры юношеской команды страны.

«Для меня город Мариуполь — не чужой город, четыре мои бабушки жили на Украине. Мы очень внимательно следим за событиями, которые там происходят. Всей душой и сердцем мы с вами. Мы будем очень рады, если хоть чем-то сможем вам помочь. Если хотите заниматься спортом, то мы для вас открыты», — обратилась к переселенцам Ольга Павлова.

Она добавила, что в республике готовы предоставить все возможности вынужденным переселенцам и их детям для занятия разными видами спорта, но сначала нужно узнать их потребности, поэтому среди них будет проведен тематический опрос.

«Сейчас переселенцы много ездят, изучают культуру, ходят в музеи и театры, но что касается спорта, то мы первые начали с ними масштабную работу, показали чемпионат, повстречались с великими олимпийскими чемпионами. Будем и дальше работать в этом направлении», — заявила Павлова.

Среди посетивших чемпионат России по синхронному плаванию было много семей с детьми. Для них подготовили угощения. Также они могли сфотографироваться и поиграть с маскотом первенства — белым барсом.

«Даже не верится, что эти люди были под обстрелами, их дети сидели в подвалах. Когда смотришь по телевизору — это одно, а когда видишь вживую людей, которым удалось вырваться из этого ада, это просто шокирует», — со слезами на глазах поделилась эмоциями главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская.

При этом она также оценила уровень организации соревнований в Казани. По ее словам, если чемпионат организует Татарстан, то всё всегда выполнено на высшем уровне. Покровская поблагодарила Президента РТ Рустама Минниханова за активное содействие развитию спорта.

По словам семикратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Светланы Ромашиной, переселенцы сейчас нуждаются в огромной поддержке, потому что переезжать в другую страну, особенно в таких обстоятельствах, — это очень тяжело.

«Я могу сказать от лица всех спортсменов, что мы готовы помогать, давать мастер-классы по разным видам спорта. Мы хотим, чтобы дети жили в нормальном и спокойном мире», — добавила семикратная олимпийская чемпионка.

Президент РФ Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Министр обороны Сергей Шойгу сегодня, 21 апреля, доложил ему о взятии под контроль большей части Мариуполя.

Еще в конце февраля Роскомнадзор потребовал от СМИ при освещении операции пользоваться информацией лишь из российских официальных источников. Позднее был принят закон о наказании до 15 лет лишения свободы за информацию о действиях ВС РФ, признанную недостоверной.