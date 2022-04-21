Путин приказал отменить штурм «Азовстали»

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Президент РФ Владимир Путин заслушал сегодня доклад министра обороны страны Сергея Шойгу об освобождении Мариуполя. Глава государства приказал не штурмовать завод «Азовсталь».

«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразым. Приказываю отменить», — сказал Путин.

Президент распорядился заблокировать бойцов ВСУ и батальона «Азов» «так, чтобы муха не пролетела».

Перед этим глава Минобороны доложил, что город освобожден от националистов. Боевики остаются только на территории промышленной зоны. По оценке Шойгу их там около 2 тысяч.

Министр отчитался, что бойцы «Азова» четырежды прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов.

В конце встречи Владимир Путин назвал операцию в Мариуполе успешной и поздравил Шойгу.