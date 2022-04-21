Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
Президент РФ Владимир Путин заслушал сегодня доклад министра обороны страны Сергея Шойгу об освобождении Мариуполя. Глава государства приказал не штурмовать завод «Азовсталь».
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразым. Приказываю отменить», — сказал Путин.
Президент распорядился заблокировать бойцов ВСУ и батальона «Азов» «так, чтобы муха не пролетела».
Перед этим глава Минобороны доложил, что город освобожден от националистов. Боевики остаются только на территории промышленной зоны. По оценке Шойгу их там около 2 тысяч.
Министр отчитался, что бойцы «Азова» четырежды прикрывались мирными жителями при отходе, выгоняя их из подвалов домов.
В конце встречи Владимир Путин назвал операцию в Мариуполе успешной и поздравил Шойгу.