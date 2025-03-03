Павлова назвала встречу Путина и Минниханова значимой

Член общественной палаты РФ Ольга Павлова назвала встречу Президента России Владимира Путина с Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым значимой.

Сегодня состоялась очень знаковая встреча Президента России Владимира Путина с Раисом Татарстана Рустамом Нургалиевичем Миннихановым. Безусловно главной темой которая проходила через весь разговор была тема героического участия татарстанцев в СВО. Почти 40 000 татарстанцев защищают сегодня рубежи нашей Родины. И воюют они дерзко и мужественно. 15 героев России. 2 000 уроженцев Татарстана удостоины «Ордна мужества». А многие им награждены по два и три раза. Все это говорит о высоком патриотическом настрое в регионе. В Татарстане оказывается помощь каждому бойцу и каждой семье участника СВО. Также Татарстан ведёт большую работу в новых, закрепленых за Татарстаном регионах ЛНР, городах Лисичанске и Рубежном. Востонавливается инфрастраструктура.Работают врачи и строители. Делается все что бы там небыло гуманитарной катострофы. Города восстанавливаются и живут благодаря поддержке Татарстана», – прокомментировала Павлова журналисту «Татар-информа».

Очень ценно, по ее словам, и то, что Раис РТ озвучил вопросы оздоровления и отдыха ребят из этого региона, в том числе и привлечение их к спортивным мероприятиям под эгидой Татарстана и так же сдаче норм ГТО. Павлова подчеркнула, что Минниханов полностью ориентируется не только в цифрах, но и в гуманитарной сфере, во всем, что касается СВО и работы в наших новых регионах.

Подробнее о том, что обсудили Путин и Минниханов на встрече в Кремле – в материале «Татар-информа».