Айдар Метшин про встречу Путина и Минниханова: Показатель доверия к Татарстану

Итоги встречи Президента РФ Владимира Путина и Раиса РТ Рустама Минниханова стали показателем высокого доверия к Татарстану и его руководителю. Об этом написал депутат Госдумы РФ Айдар Метшин в своем телеграм-канале.

«Владимир Владимирович высоко оценил успехи республики. Это хорошо видно по тем темам, которые были затронуты, и по показателям, которых достигла республика. Безусловно, тема номер один - это поддержка участников СВО, гуманитарная помощь. Действительно, республика последовательно выстроила работу по каждому из направлений - для контрактников введены одни из самых больших выплат в стране, налажена регулярная доставка гуманитарных грузов в зону СВО, ведется огромная работа по восстановлению подшефных городов», - написал Метшин в посте.

Он также оценил новую дорогу из Казани в Нижнекамск, о которой Минниханов также доложил Путину во время встречи.

«Из Казани в Нижнекамск (можно добраться – прим. Т-и) меньше, чем за два часа! Каждую поездку радуюсь новому участку трассы в обход Набережных Челнов. Я последовательно наблюдал, как менялась эта дорога из года в год», - отметил Метшин.

Он добавил, что во время встречи политики несколько раз затронули Нижнекамск и отметили работу нефтехимиков. Так, Минниханов рассказал о запуске комплекса «Этилен-600».

«Я лишь на прошлой неделе посещал новый комплекс «Этилен 600». Масштабы комплекса, внедренные там технологии, действительно, поражают! Современные операторные пункты, оборудование - все это колоссальная работа и фундамент для будущего развития нефтехимии. Я горд, что такие производства запускаются в Татарстане, в Нижнекамске. И это еще один показатель того, как развивается Татарстан под руководством Рустама Минниханова при поддержке нашего национального лидера», - подчеркнул Метшин.

Подробнее о том, что еще обсудили Путин и Минниханов на встрече в Кремле – в материале «Татар-информа».