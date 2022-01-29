Патяшина: Татарстан еще не достиг пика заболеваемости коронавирусом

Несмотря на распространение в Татарстане омикрон-штамма коронавируса, этот вариант Covid-19 пока не стал господствующим в республике. Соответственно, регион еще не достиг пика заболеваемости, заявила на республиканском совещании руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина.

Провел совещание, организованное в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов, Президент Татарстана Рустам Минниханов. Принял в нем участие и Премьер-министр РТ Алексей Песошин, сообщает пресс-служба руководителя республики.

«Появление и стремительное распространение штамма „омикрон“, безусловно, повлияло на эпидемиологическую ситуацию в республике. В третью декаду января отмечен рост заболевших, заболеваемость увеличилась более чем в пять раз, и сегодня зарегистрировано уже 506 случаев», — констатировала докладчик.

«Геновариант „омикрон“ еще не является доминирующим штаммом среди жителей республики, и доля его составляет пока 36%. Поэтому мы не достигли пика заболеваемости, и понятно, что рост еще будет продолжаться», — подчеркнула вместе с тем главный санитарный врач РТ.

Патяшина напомнила об особенностях штамма «омикрон» и его проявлениях, отметив, что он в семь раз более заразен, но часто протекает в несколько более легкой форме.

«В январе доля бессимптомных форм заболевания выросла в десять раз. Заболеваний по типу ОРВИ стало почти в восемь раз больше. Доля внутрисемейных заражений составляет 78% <…>», — рассказала глава татарстанского Роспотребнадзора. И добавила, что чаще стали болеть дети и подростки — число заболевших несовершеннолетних увеличилось в 11 раз.

Говоря о ходе вакцинации от коронавируса, Патяшина сообщила, что из запланированных 80% взрослого населения Татарстана, 2 437 278 человек, 2 383 796 уже привиты. Для достижения планового показателя осталось вакцинировать 53 483 человек, из которых более 38 тыс. составляют лица старше 60 лет.

Отдельно глава Управления Роспотребнадзора по РТ упомянула ревакцинацию, о необходимости которой заявил сегодня и Президент Татарстана Рустам Минниханов. Из уже подлежащих ревакцинации 579 854 человек повторно привиты пока только 183 тыс.

«Для 396 тыс. человек риск заболеть повышается в связи со снижением уровня защиты <…>. Я настоятельно рекомендую руководителям обратить внимание на сроки ревакцинации своих сотрудников, несмотря на действующие в течение года QR-коды вакцинированного или переболевшего лица», — заметила Марина Патяшина.

«Более того, в трудовых коллективах группой высокого риска являются лица с медицинскими отводами, которые не отстранялись от работы. Для них сейчас особенно важно создать безопасные условия, исключающие большое количество контактов», — уточнила она.