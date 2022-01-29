Минниханов: Надо донести до населения мысль о необходимости ревакцинации

До жителей Татарстана необходимо донести мысль о необходимости проходить ревакцинацию против коронавируса Covid-19 через шесть месяцев после первичной вакцинации или перенесенного заболевания. Об этом заявил Президент РТ Рустам Минниханов на республиканском совещании в Доме Правительства региона.

Совещание прошло в формате видеоконференции с участием всех муниципалитетов. Принял в нем участие и Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин, отмечает пресс-служба Президента РТ.

«Нам очень важно донести до населения: ревакцинация — это шесть месяцев, вакцинировался ли ты там или переболел. <…> Поэтому мы уже должны начать работу по ревакцинации», — подчеркнул Рустам Минниханов.

«В Татарстан поступила первая партия „Спутника М“ для [вакцинации] подростков с 12 до 17 лет. Вакцинация детей проводится только строго с письменного согласия родителей», — также заметил руководитель республики, уточнив, что на данный момент прививку получили 193 ребенка.

По словам Минниханова, Татарстан уже приближается к планке коллективной иммунизации населения. Первым компонентом вакцины против Covid-19 привиты 2 389 942 человека, вторым — 1 875 652. Бустерную дозу получили 186 тыс. жителей Татарстана.

Кроме того, Президент РТ отдельно обратил внимание на работу по вакцинации пожилых граждан. Им важно объяснять необходимость прививаться от коронавируса, напомнил он.