Патяшина рассказала, в каких районах хуже всего прививают детей и взрослых

От большинства инфекций можно очень просто защититься – достаточно сделать прививку. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала главный санитарный врач республики Марина Патяшина.

Недостаточно взрослых привили в Апастовском, Заинском, Верхнеуслонском, Нурлатском, Буинском районах и Набережных Челнах. В Пестречинском районе недостаточно вакцинировали детей, рассказала она.

Фото: © Эвелина Киселёва \ «Татар-информ»

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на первый план вместо коронавируса сейчас выходят другие инфекционные заболевания. Марина Патяшина назвала инфекции, которые чаще других встречались в 2022 году.

«Конечно, в 21 веке при имеющихся возможностях вакцинации иметь корь и полиомиелит недопустимо для республики Татарстан и для Российской Федерации. В рамках нашей с вами коллегии я прошу зафиксировать поручение по отдельному рассмотрению данного вопроса по взаимодействию коллег Роспотребнадзора и системы здравоохранения, а также муниципальных районов», – подчеркнула вице-премьер республики Лейла Фазлеева, завершая коллегию ведомства.