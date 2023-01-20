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Ру Тат
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Здоровье
20 января 2023  15:05
Эвелина Киселёва

Главный санитарный врач РТ назвала инфекции, которые чаще других встречались в 2022 году

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Благодаря ограничительным мерам, введенным в республике из-за коронавируса, среди татарстанцев «гуляло» меньше инфекций, однако болезни начали возвращаться. Об этом на итоговой коллегии Управления Роспотребнадзора по РТ рассказала его руководитель Марина Патяшина

«К третьему году пандемии наши привычные заболевания вновь стали занимать свою нишу. Наиболее активно проявляет себя грипп, с которым мы не встречались два года. Уже сегодня его доля в структуре заболеваемости ОРВИ составляет 68%», – отметила она.

В этом эпидсезоне чаще всего татарстанцы заражаются свиным гриппом. 

Марина Патяшина добавила, что в 2022 году в республике рост заболеваемости был по 28 инфекциям, по тринадцати из них был превышен средний многолетний уровень.

«Наиболее значимый подъем мы видим по геморрагической лихорадке с почечным синдромом, норовирусной инфекции, клещевому боррелиозу и сальмонеллезу», – рассказала она.

#Роспотребнадзор #коллегия
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