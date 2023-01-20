Главный санитарный врач РТ: «Covid уходит в сторону, опасны корь и мышиная лихорадка»

В Татарстане распространение коронавируса не представляет серьезной опасности – на первый план приходят другие заболевания. Об этом журналистам перед итоговой коллегией рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Марина Патяшина.

«Пандемия Covid-19 несколько отступает, количество заболевавших пока достаточно большое. Но заболевание протекает в легкой форме, эта инфекция несколько теряет актуальность. Но нужно сказать, что сегодня поднимают голову другие инфекции, которые были в спящем виде», – отметила она.

Марина Патяшина добавила, что санитарных врачей тревожит ситуация по кори. В России четыре очага этой инфекции, некоторые из них в соседних Татарстану регионах. В республике привито от кори 95% населения. А также появляется опасность мышиной лихорадки.

«Республика Татарстан – природный очаг мышиной лихорадки. Заболеваемость в 2022 году выросла в 3,7 раза. К сожалению, прогноз на 2023 год тоже крайне неблагоприятный», – подчеркнула Патяшина.

От этих инфекций можно защититься прививкой, главный санитарный врач призвала татарстанцев не забывать о вакцинации.