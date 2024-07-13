Патяшина о возможной отмене моратория на проверки: Это наведет большой порядок

Марина Патяшина

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Выдвинутое депутатами Государственной Думы РФ после вспышки ботулизма предложение отменить мораторий на проверки для предприятий общественного питания позволило бы навести порядок в этой сфере. Об этом заявила руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Это наведет больший порядок. Отсутствие обязательных проверок расслабляет. Мы за — и сейчас в ожидании того, что контроль будет расширен. Внеплановые проверки пока проходят при согласовании с прокуратурой», — подчеркнула главный санитарный врач Татарстана.

Впрочем, пояснила она, если возникают кишечные инфекции или пищевые отравления, «законодательно предусмотрен <...> выход» Роспотребнадзора без согласования с прокуратурой. «Но в этом случае у человека должно быть медицинское заключение с подтвержденным диагнозом», — уточнила специалист.

По словам Патяшиной, сейчас при поступлении обращений о грубых нарушениях санитарных норм в заведениях общепита или о просроченных продуктах ведомство отправляет документы на согласование в прокуратуру. При усмотрении угрозы причинения тяжкого вреда здоровью или жизни там согласовывают контрольно-надзорные мероприятия.

Помимо этого, руководитель республиканского Роспотребнадзора рассказала, что лишь примерно в 30% из 41 тыс. имеющихся в Татарстане объектов контроля проверки проходят регулярно — один раз в год или два года.