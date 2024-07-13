Патяшина: Самое частое нарушение — приготовление многих блюд на одной площадке

Марина Патяшина

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Самым распространенным нарушением в заведениях общепита является приготовление большого количества блюд на одной и той же площадке, а не в отдельных цехах. Об этом рассказала руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина в программе «Интервью без галстука» на телеканале «Татарстан 24».

«Самое частое нарушение в общепите — это слишком большой ассортимент блюд, который малый бизнес позволяет готовить в ограниченных помещениях. Они делают салаты, первые и вторые блюда и даже десерт на небольшой территории, а приготовление этих блюд требует отдельных цехов», — пояснила главный санитарный врач республики.

В ответ на вопрос ведущего о возможных мерах контроля Патяшина напомнила, что в стране действует мораторий на проверки малого бизнеса.

«Служба Роспотребнадзора может проверять только объекты чрезвычайно высокого и высокого риска. Кафе и столовые к ним относятся, если это широкая сеть. Когда один или два ресторана, то они не попадают в эти категории», — уточнила она.

По словам главы надзорного органа, лишь примерно в 30% из 41 тыс. имеющихся в Татарстане объектов контроля проверки проходят регулярно — один раз за год или два года. «Остальные четыре категории риска не включаются в плановый надзор», — подытожила специалист.