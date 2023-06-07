Патрушев: За подрыв Каховской ГЭС должны нести ответственность США и Британия

Спланированной террористической атакой Киева назвал подрыв Каховской ГЭС секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. По его мнению, нести ответственность за ситуацию с гидроэлектростанцией должны не только киевские власти, но также США, Великобритания и их партнеры по НАТО.

«Украина – лишь орудие в руках Запада, и нет никакой войны между народами России и Украины. Есть только откровенная агрессия США. При этом наша страна защищает свой народ и свои территории. И мы уверены в своей победе», – цитирует ТАСС заявление Патрушева на встрече с секретарем Совбеза Беларуси Александром Вольфовичем.

По его словам, за сутки до подрыва по указанию украинских властей был произведен сброс воды на Днепрогэс, затем нанесен очередной удар по станции.

Патрушев убежден, что Европа поддерживает преступления действующих по указанию Вашингтона украинских националистов – по его мнению, это подтвердило заседание СБ ООН по Украине. При этом он добавил, что продолжение кризиса не выгодно никому, кроме США. «Цель – получить максимальную выгоду для собственной экономики, ослабив Европейский союз, который мог бы стать одним из центров многополярного мира», – сказал секретарь Совбеза РФ.

Напомним, в ночь на 6 июня разрушились надводные строения гидроузла на Каховской ГЭС, что привело к сбросу воды из Каховского водохранилища. Началось затопление территорий ниже по течению. В Кремле случившееся назвали преднамеренной диверсией украинских властей. Руководство Украины обвинило в произошедшем российскую армию.