Патрушев усомнился в подрыве «Северных потоков» украинскими диверсантами

Публикации западной прессы о подрыве трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» некоей проукраинской группировкой вызывают вопросы о правдоподобности такой версии. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты».

«Если газеты с пафосом утверждают, что диверсию совершила группа украинских террористов, надо задать вопрос, есть ли таковая вообще и способна ли она в принципе это сделать. Ведь не секрет, что для осуществления подобных акций предназначены подразделения специального назначения с соответствующим оборудованием и подготовкой. Они точно имеются у США и Англии», — поделился он своим пониманием ситуации.

По словам Патрушева, проверить достоверность этой информации и узнать, кто именно является организатором взрывов на газопроводах, не представляется возможным, так как Россию так и не подключили к расследованию этого «небывалого террористического акта».

«Поэтому в Москве настаивают на проведении объективного расследования с участием России и других заинтересованных государств. Без него озвучивание односторонних субъективных версий теракта ничего не разъясняет», — добавил секретарь Совбеза РФ.

Ранее газета The New York Times написала со ссылкой на данные разведки, что за выводом из строя «Северных потоков» якобы стоит проукраинская группировка, чьи планы вряд ли были известны руководству Украины. Немецкая газета Zeit также опубликовала материал, содержащий достаточно детальную реконструкцию операции. Впрочем, газета Bild позднее усомнилась, что упомянутая в нем яхта могла использоваться для закладки взрывчатки.