Путин – депутатам: Россия не будет бегать по всему миру и клянчить подачки

Президент России Владимир Путин

Фото: kremlin.ru

Россия, в отличие от некоторых других государств, не станет бегать по всему миру и клянчить подачки с протянутой рукой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая перед депутатами Государственной Думы IX созыва, собравшимися на первое заседание.

«Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Путин также выразил уверенность в том, что сплоченность российского общества позволит обеспечить, причем на многие поколения вперед, «надежные гарантии безопасности и суверенитета» страны. Она же, на его взгляд, позволит добиться всех целей, стоящих перед государством на данный момент.