news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Политика 30 сентября 2026 14:57

Путин – депутатам: Россия не будет бегать по всему миру и клянчить подачки

Читайте нас в
Путин – депутатам: Россия не будет бегать по всему миру и клянчить подачки
Президент России Владимир Путин
Фото: kremlin.ru

Россия, в отличие от некоторых других государств, не станет бегать по всему миру и клянчить подачки с протянутой рукой. Об этом заявил Президент РФ Владимир Путин, выступая перед депутатами Государственной Думы IX созыва, собравшимися на первое заседание.

«Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», – подчеркнул глава государства (цитата по ТАСС).

Путин также выразил уверенность в том, что сплоченность российского общества позволит обеспечить, причем на многие поколения вперед, «надежные гарантии безопасности и суверенитета» страны. Она же, на его взгляд, позволит добиться всех целей, стоящих перед государством на данный момент.

#Владимир Путин
news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое
Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октября

Прибавка к пенсии и ограничения на дорогие займы: гид по законам октября

30 сентября 2026
Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

Мухаметшин: Проект «ПолитЗавод» стал карьерным лифтом для инициативной молодежи

30 сентября 2026
Новости партнеров