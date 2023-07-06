Патрушев — Минниханову на полях Татарстана: «Ждем достойный урожай, несмотря на засуху»

На встрече в Доме Правительства РТ Дмитрий Патрушев поблагодарил Рустама Минниханова за организацию «Всероссийского дня поля — 2023»

Фото: rais.tatarstan.ru

«Несмотря на погодные сложности, надеемся на положительную динамику»

На встрече в Доме Правительства РТ Дмитрий Патрушев поблагодарил Рустама Минниханова за организацию «Всероссийского дня поля — 2023», который проходит в эти дни в Казани. Он убежден, что масштабное событие пройдет на высоком уровне.

Во время беседы стороны обсудили перспективы развития агропромышленного комплекса республики, вопросы увеличения производства сельхозпродукции и повышения качества жизни на селе.

Отдельно остановились на ситуации с засухой, с которой столкнулись сельхозпроизводители Татарстана. Рустам Минниханов заметил, что из-за летних заморозков и отсутствия осадков ожидается снижение урожайности кормовых и зерновых культур. Руководители обсудили, как можно поддержать пострадавшие хозяйства.

Рустам Минниханов заметил, что из-за летних заморозков и отсутствия осадков ожидается снижение урожайности кормовых и зерновых культур Фото: rais.tatarstan.ru

«Несмотря на определенные погодные сложности, которые мы с вами обсуждали вчера, Рустам Нургалиевич, надеемся, что в текущем году положительная динамика в сельском хозяйстве сохранится», — высказался Дмитрий Патрушев.

Глава Минсельхоза уточнил, что посевные площади остались на уровне 2022 года — 2,8 млн гектаров. Также Патрушев высоко оценил проводимую в республике работу с удобрениями и развитие мелиоративного комплекса.

«Хороший результат — это не только влияние хорошей погоды, но и правильные агротехнологические мероприятия, внесение удобрений, — заметил руководитель российского ведомства. — Поэтому ждем, что, несмотря на неблагоприятную погоду, мы справимся и урожай будет достойным. Внесение удобрений — это всегда, в принципе, залог стабильного урожая».

В целом глава Минсельхоза РФ положительно оценил развитие АПК в Татарстане Фото: rais.tatarstan.ru

«Индекс сельхозпроизводства в Татарстане — один из самых высоких показателей в стране»

В целом глава Минсельхоза РФ положительно оценил развитие АПК в Татарстане. Он отметил, что сельское хозяйство в республике стабильно развивается. «В 2022 году индекс сельхозпроизводства составил почти 126% — это один из самых высоких показателей в стране», — сказал Дмитрий Патрушев.

Он подчеркнул, что Татарстан традиционно является одним из крупнейших получателей господдержки по линии АПК. В 2023 году из федерального бюджета будет выделено 4,8 млрд рублей.

«Надеемся, что это даст положительный результат. Аграрии будут вовремя обеспечены деньгами и смогут ими воспользоваться для того, чтобы наращивать объемы производства», — отметил Патрушев.

Говоря о развитии животноводства, министр отметил, что по итогам прошлого года регион остается лидером в стране по производству молока — свыше 2 млн тонн за 2022 год.

Кроме того, Татарстан традиционно активно участвует в реализации госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». В 2022 году на эти цели было направлено 1,5 млрд рублей, в текущем году объем финансирования вырос до 2 млрд рублей. Ключевые проекты связаны со строительством дорог, социальных объектов и инженерных коммуникаций.

Далее Минниханов и Патрушев посетили Мамадышский район Фото: rais.tatarstan.ru

«Наша татарстанская продукция ничуть не уступает известным маркам»

Далее Минниханов и Патрушев посетили Мамадышский район. Главу Минсельхоза ознакомили с работой завода «Азбука сыра». Дмитрию Патрушеву показали производственную линейку, рассказали о процессе модернизации предприятия, которая произошла благодаря льготному кредитованию. В результате завод планирует нарастить производство продукции и довести выпуск в этом году до 15 тыс. тонн различных сыров.

На стенде с продукцией министру сельского хозяйства доложили, что помимо сыра здесь производят сливочное масло, творог и другие товары. Сегодня предприятие поставляет свою продукцию в 66 регионов России.

«Наша татарстанская продукция ничуть не уступает известным маркам. Благодаря федеральной поддержке предприятия модернизируются, увеличивают объемы производства, расширяют ассортимент», — поделился мнением Рустам Минниханов в своем телеграм-канале, рассказывая о поездке.

Главу Минсельхоза ознакомили с работой завода «Азбука сыра» Фото: rais.tatarstan.ru

Ранее достижения мамадышского предприятия оценил Президент России Владимир Путин. Сыродельный завод представил свой бренд на выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ) в рамках форума «Сильные идеи для нового времени» и стал одним из победителей конкурса перспективных брендов России. Выставка и пленарная сессия прошли при участии лидера страны.

Также Рустам Минниханов и Дмитрий Патрушев осмотрели новую школу-детский сад в Мамадыше, построенную в этом году в рамках государственной программы. Ее могут посещать до 240 учеников и 120 дошкольников. Гости посетили учебные кабинеты, столовую, актовый зал.

В Чистопольском районе Татарстана Минниханов и Патрушев посетили компанию «Чистополье» Фото: rais.tatarstan.ru

Датчики современной техники в «Чистополье» следят за расходом топлива

В Чистопольском районе Татарстана Минниханов и Патрушев посетили компанию «Чистополье». Холдинг — один из крупнейших сельхозпроизводителей Татарстана, у него более 125 тыс. га земли и почти 7 тыс. голов крупного рогатого скота. В его состав входят 12 сельхозпредприятий, есть три элеватора в разных районах республики.

«Чистополье» производит зерновые, масличные и овощные культуры, а также мясо и молоко. В этом году планируется собрать 167 тыс. тонн озимой пшеницы, 37 тыс. тонн яровой пшеницы, 94 тыс. тонн кукурузы, 68 тыс. тонн рапса и пр. Объем производства молока, по прогнозам, составит 25 тыс. тонн.

Также Минниханов и Патрушев осмотрели парк современной сельхозтехники, которая оснащена навигационным оборудованием и датчиками контроля за расходом топлива Фото: rais.tatarstan.ru

В холдинге работают свыше 2 тыс. человек. В среднем зарплата превышает 50 тыс. рублей.

Также Минниханов и Патрушев осмотрели парк современной сельхозтехники, которая оснащена навигационным оборудованием и датчиками контроля за расходом топлива — это помогает повысить эффективность бизнеса и сократить издержки.

Завтра на «Казань Экспо» пройдут основные мероприятия «Всероссийского дня поля — 2023». Откроется масштабная выставка, где предприятия со всей России представят технику и технологии. Также Патрушев примет участие в пленарном заседании «Функционирование отечественного растениеводства в условиях санкционного давления».