Анатолий Елдашев: «По всей видимости, Казанская икона Божией Матери все-таки выжила»

Анатолий Елдашев: «Икону купили старообрядцы-поповцы, это достаточно устойчивая версия. Но конкретики нет. Сами старообрядцы, конечно, возмущаются, когда мы ее озвучиваем»

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В Казань икона попала благодаря «татарскому следу»

– Анатолий Михайлович, на мой профанный взгляд, особой разницы между иконами Смоленской, Владимирской, Казанской Божией Матери нет. Что отличает Казанскую от других икон с подобным сюжетом?

– Отличий несколько. Во-первых, на Казанской иконе Бог-младенец обращен лицом к зрителю, смотрит ему в глаза. Во-вторых, Богоматерь не держит его на руках, он стоит. В целом эта икона пишется фигуративно, и это, на мой взгляд, сближает ее с Мадонной с младенцем из католической традиции. Видимо, автор, неизвестный новгородский иконописец, находился под воздействием католического искусства, поскольку Великий Новгород до Новгородского погрома 1569-1570 годов имел обширные связи с Европой.

Кстати, в Казань икона попала благодаря «татарскому следу», о котором не все знают. В том самом походе опричного войска на Новгород участвовали татарские мурзы, и один из них получил некую девицу в качестве, скажем так, подарка. Она и взяла с собой в Казань икону. Как она называлась в Великом Новгороде – Новгородская, Северная или как-то еще, нам, к сожалению, неизвестно. Источник, то есть Пискаревский летописный свод, об этом умалчивает.

– А почему девица зарыла икону в землю, где ее впоследствии и обнаружила девочка Матрона?

– Возможно, она привезла ее из Новгорода без разрешения мурзы. Или, может быть, к этому времени христианская вера стала подвергаться поруганию в Казани. Но все это только версии.

«Во-первых, на Казанской иконе Бог-младенец обращен лицом к зрителю, смотрит ему в глаза. Во-вторых, Богоматерь не держит его на руках, он стоит» Фото: © «Татар-информ»

«Стоян был достаточно умен, чтобы понимать, что «доска» стоит гораздо дороже оклада»

– Готовясь к этому интервью, пришел к выводу, что у тех, кто в теме, сложился такой консенсус: украденную первоявленную икону Варфоломей Стоян не сжег, а продал старообрядцам. Это сейчас действительно общепринятая точка зрения среди исследователей?

– Вы знаете, я был в очень хороших, дружеских отношениях с Дмитрием Хафизовым (экс-советник мэра Казани по вопросам религии, участвовавший в подготовке передачи Казани Ватиканского списка иконы в 2004 году. Умер в 2021 году, – прим. Т-и), и он говорил мне следующее: да, икону купили старообрядцы-поповцы, это достаточно устойчивая версия. Но конкретики нет. Сами старообрядцы, конечно, возмущаются, когда мы ее озвучиваем.

Далее, Дима говорил мне (хотя источник, к сожалению, так и не раскрыл), что Стоян задолжал большую сумму денег более крутому вору, и поэтому тот заказал ему похищение иконы. Бери, мол, себе все украшения, а мне оставь «доску». Банда Стояна вынесла из храма две иконы – Божией Матери и местночтимую Спаса Нерукотворного, и вторую сожгли, чтобы имитировать сожжение обеих. Потом, чувствуя, что его могут арестовать, Стоян рванул с сожительницей в Нижний Новгород, но на третий день их сняли с парохода.

Объяснение сожжения иконы, которое он дал следователю, – хотел, мол, доказать, что Бога не существует, – выглядит очень неправдоподобно. Стоян был молод, хорошо одевался, вообще имел представительный вид, поэтому был заинтересован в деньгах. И он был достаточно умен, чтобы понимать, что «доска» стоит гораздо дороже бриллиантов и жемчугов, которые он из нее выдрал. Да и какая необходимость сжигать, брать такой грех на душу? Любой преступник все равно имеет какие-то остатки совести.

Судебный процесс, который шел неделю, тоже не доказал факт уничтожения иконы. Почему? Потому что главным свидетелем была 10-летняя девочка Женя, которая проснулась ночью «от шороха» и увидела, что Стоян ножом-секачом, которым тогда драили полы, рубил икону и бросал ее в топку. Ну 10-летний ребенок разное может увидеть спросонья.

В общем, доказательной базы, что икона находится у старообрядцев, у нас нет, но, по всей видимости, она все-таки выжила. До Гражданской войны она, скорее всего, оставалась в России, а потом была вывезена за границу и где-то «растворилась».

«В целом эта икона пишется фигуративно, и это, на мой взгляд, сближает ее с Мадонной с младенцем из католической традиции» Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«Есть точка зрения, что социализм в СССР был воплощением старообрядческого идеала Царства Божьего на земле»

– Давайте пофантазируем: допустим, нашли-таки икону у старообрядцев. Что дальше? Они же наверняка не отдадут и не продадут ее.

– Думаю, да. Никонианскую церковь они, как вы знаете, своей не считают. Из-за раскола XVII века, когда греки внушили царю Алексею Михайловичу, что мы сейчас вместе разгромим Османскую империю, надо только видоизменить старую веру, у нас получилось два народа. Причем новую веру исповедовало меньшинство, в целом страна была старообрядческой и в основном беспоповской.

И, скажу я вам, уходя чуть в сторону от нашего разговора, что среди историков, например у Александра Пыжикова, есть такая точка зрения, что реальный социализм в СССР был воплощением старообрядческого идеала Царства Божьего на земле. Я считаю, что это перспективное направление осмысления нашего недавнего исторического прошлого. Старообрядцы сыграли огромную роль в февральских событиях 1917 года, позже в сталинском окружении было большое количество выходцев из старообрядческой среды – к примеру, Маленков, Ежов, Булганин, Первухин, Сабуров, Устинов, Суслов, Громыко, вся так называемая русская партия. И они как бы «мстили» за XVII век.

Вот Ежов Николай Иванович. Почему неизвестна его биография до 1917 года? Потому что он из бегунов (одно из беспоповских направлений старообрядчества, – прим. Т-и). Посмотрите, с какой жестокостью расправлялись со священниками в 1920-30-е годы. Кто с ними расправлялся? Тот же Ежов. И подчас ни Сталин, ни его ближайшее окружение не знали об этом разгуле.

– Возвращаясь к разговору. Кто-то утверждает, что старообрядцы не просто купили икону у похитителей, но и сами это похищение заказали.

– Нет, это я сразу отметаю. Я хорошо знаю старообрядцев, общаюсь с ними, вижу их поведение. Это исключено.

«Похищение Казанской иконы Божией Матери стало колоссальным ударом, в том числе для императорской семьи» Фото: © «Татар-информ»

«Наш собор – не иконы Божией Матери, а явления Божией Матери»

– А вообще в дореволюционной России часто похищали иконы из храмов?

– Не так уж редко, к сожалению. Был громкий случай в Знаменском Богородицком монастыре под Курском, где в конце XIX века четыре молодых человека, эсера, заложили заряд динамита, чтобы взорвать икону «Знамение». Причем хотели взорвать днем, до обеда, вместе с прихожанами. Но заряд, слава Богу, сработал ночью и люди не пострадали.

Были и кражи. Но такой огласки, как в случае Казанской, они все-таки не имели. Ее похищение стало колоссальным ударом, в том числе для императорской семьи.

– Когда был написан Ватиканский список иконы, который сейчас находится в соборе Казанской иконы Божией Матери в Казани?

– Во-первых, это собор не иконы Божией Матери, а явления Божией Матери. Он единственный стоит на месте явления, в отличие от остальных Казанских соборов, разбросанных по миру.

Сам же Ватиканский, или Новоказанский, список относится к середине XVIII века. Та икона Казанской Божией Матери, которая находится в церкви Ярославских Чудотворцев на Арском кладбище и очень чтима местным православным населением, – тоже середины XVIII века.

– Говорят даже, что часть православного населения именно ее и считает первоявленной.

– Нет, это не так. Все даты создания этих икон определены и доказаны Натальей Чугреевой, известным исследователем Казанской иконы, научным сотрудником Музея древнерусской культуры имени Рублева.

И еще есть икона в Государственном музее изобразительных искусств РТ, где я, кстати, работал четыре с половиной года. Это список 1580-90 годов с иконы, обретенной Матроной и ее матушкой в 1579-м.

«Это собор не иконы Божией Матери, а явления Божией Матери. Он единственный стоит на месте явления, в отличие от остальных Казанских соборов, разбросанных по миру» Фото: © «Татар-информ»

«В ТАССР было 13 церквей, и они приносили 1-1,5 млн рублей дохода в год»

– У того же Хафизова была, на мой взгляд, несколько утопическая идея – объединить российских православных и мусульман «Покровом Царицы Небесной над Россией». Что думаете об этом?

– Подобная идея единоверчества была и в Русской православной церкви, которая хотела соединить никонианскую веру и старообрядчество. Где-то она сработала, но в целом нет.

В моем представлении, а мне все-таки скоро уже 75 лет, Бог один, просто пути к нему разные. С другой стороны, Великую Отечественную войну выиграли не церковь и не мечеть, а атеистическое государство. Православие и ислам тоже сыграли свою роль, но они были, так сказать, на обочине.

Но вместе с тем в 1960-е годы в ТАССР было 13 церквей, и они приносили доход от одного до полутора миллионов рублей в год. Это отражено в сохранившихся у меня справках «О состоянии атеистической антирелигиозной работы» за 1965, 1966, 1969 годы для первых секретарей горкомов и райкомов КПСС, подписанных завотделом пропаганды и агитации обкома. Можете себе представить? Для середины 60-х годов это астрономическая цифра. Студенческая стипендия составляла тогда 35 рублей. Фикрят Табеев, первый человек в республике, получал 700 рублей в месяц, как и ректор КГУ Михаил Нужин. Причем священники старались снизить эту сумму в справке. Как и все остальные, через кого она проходила по партийным инстанциям. Потому что в итоге это попадало в идеологический отдел ЦК, а там могли сказать: вы что там творите, почему у вас такие огромные цифры?

В ТАССР было 40 молитвенных мест. Где тут гонения? В селе Гарь Высокогорского района крестили 100 процентов детей, в других селах – 50-70 процентов, было огромное количество венчаний. Это же поразительно. На Пасху было не протолкнуться, люди сидели на крышах. Все это зафиксировано официально в партийных справках.

То есть расстрелы священников заканчиваются 1940 годом, а далее идет послабление. Ну да, был у нас такой Иов Кресович (с 1953 года – архиепископ Казанский и Чистопольский, с 1957-го – архиепископ Казанский и Марийский. В 1960 году приговорен к трем годам лишения свободы за неуплату налогов и сокрытие доходов, – прим. Т-и), одной «Волги» ему показалось мало, взял вторую. Но он, по-моему, даже не отсидел свой срок до конца, уехал на родину в Западную Украину.

«У Сорокина больше тысячи икон. У него же и отец был коллекционером. Возможно, что-то будет и из музеев» Фото: © «Татар-информ»

«В бәдрәф надо? Надо. Ипи надо? Надо. Так и научился кое-каким словам»

– Вы, наверное, в курсе, что Валерий Сорокин планирует построить музей Казанской иконы на улице Батурина в Казани? Каким, по-вашему, может быть его наполнение? Там немаленькое здание, судя по эскизу.

– Тоже видел этот проект в псковском стиле. Он, на мой взгляд, аляповат и не слишком там «лепится». Хотя мне сложно судить, я не архитектор. Что до наполнения, то у Сорокина больше тысячи икон. У него же и отец был коллекционером. Возможно, что-то будет и из музеев. На самом деле, низкий поклон Валерию Юрьевичу за то, что он так поднял уровень нашей живописной мастерской, о которой, по большому счету, не имели представления ни мы, ни московские искусствоведы.

Но главное, что восстановлен собор Казанской иконы Божией Матери. Его в любом случае надо было восстанавливать. И, напомню, у Дмитрия Хафизова была еще идея паломнического центра. Ну что такое Дивеево (Дивеевский монастырь в 170 км от Нижнего Новгорода, основанный в 1780-е годы, – прим. Т-и)? Пока туда доберешься… Глухомань все-таки. В Казань ездить гораздо проще.

Конечно, православный паломнический центр, находящийся в Казани, для некоторых как бельмо на глазу. А с другой стороны, город сейчас становится одним из центров притяжения туризма. Я же работаю в городском комитете по туризму, знаю задачи по турпотоку. Ильсур Метшин рассказывал: «В Лиссабоне было 5 миллионов туристов в год, через несколько лет стало 20 миллионов». Чем мы хуже? Сейчас большая часть населения России в Европу и не ездит. И правильно, надо здесь туризм развивать. У нас большая страна, огромное культурное, этническое богатство.

– К слову об этническом богатстве. Вы пару лет назад говорили, что учите татарский язык. Получилось подтянуть?

– Да, учил татарский как муниципальный служащий. Мне крайне понравилась игровая методика, по которой нам его преподавали.

Когда знаешь другой язык, это расширяет кругозор. И творчество Тукая мне всегда было интересно. Понятно, что нужно было учить татарский еще в молодости, когда это легче давалось. И еще нужна среда. Но числительные я знаю хорошо. Знаете, как получилось? Нас, первокурсников, бросили «на бәрәңге» (на картошку, – прим. Т-и) в татарский район, и мы жили в доме у бабушки, которая не знала по-русски ни слова. Трактористы и другие ребята прошли армию, по-русски более-менее разговаривали, а бабушки вообще нет. Но в бәдрәф (туалет, – прим. Т-и) надо? Надо. Ипи (хлеб, – прим. Т-и) надо? Надо. Вот так и научился кое-чему, когда деваться некуда было.

Анатолий Михайлович Елдашев – председатель Казанского городского общества историков-краеведов, доцент Казанской православной духовной семинарии, член Союза писателей России, действительный член Императорского православного палестинского общества, лауреат Макариевской премии, заслуженный работник высшей школы РТ.

Родился 11 апреля 1949 года в Грозном, в том же году вместе с родителями переехал в Бугульму. Окончил историко-филологический факультет КГУ. После окончания вуза работал учителем в школе, в дальнейшем перешел на комсомольско-партийную работу. С 1991 года был проректором по воспитательной работе Казанского социально-юридического института, затем старшим научным сотрудником Казанского института среднего профессионального образования РАО, деканом факультета повышения квалификации Академии государственной службы и муниципального управления при Президенте РТ. Автор 50 книг и брошюр и около 600 публикаций.

Фото на анонсе: © Михаил Захаров / «Татар-информ»