В Казани откроется уникальная выставка предметов христианского искусства от X до XX века

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В Казани откроется уникальный выставочный проект «Тайны христианского наследия Казанской земли». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель директора по научной работе Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета Оксана Иванова.

Открытие выставки приурочено к 470-летию со дня учреждения Казанской епархии и 20-летию возвращения в Казань чудотворного списка Казанской иконы Божией Матери.

В одном выставочном пространстве представят археологические находки и предметы христианского искусства с X по XX век, связанные с Казанской землей. Экспозицию составят экспонаты Национального музея РТ, Государственного музея изобразительных искусств, Института археологии Академии наук Республики Татарстан и многих других музеев Татарстана. Кроме того, дополнят выставку предметы Национального музея Республики Марий Эл имени Т. Евсеева, а также научной библиотеки Марийского научно-исследовательского института языка, литературы и истории имени В. М. Васильева.

«Большая часть экспонатов будет впервые выставлена для широкой аудитории. Выставка расскажет о жизни христианских общин на Казанской земле, позволит прикоснуться к малоизвестным страницам их жизни в Среднем Поволжье. Все это делает проект значимым не только на региональном, но и на федеральном уровне», – рассказала Оксана Иванова.

На выставке представят предметы церковной утвари, личного благочестия, например, пасхальное яйцо X века, деревянные кресты периода Казанского ханства. Посетители увидят обширные коллекции предметов христианской веры XIII–XV веков, найденных при раскопках в Биляре, Болгаре и других территориях Республики Татарстан.

«Пропустить такое мероприятие никак нельзя, потому что такое событие случается раз в сто лет», – отметила Оксана Иванова.

Открытие выставки состоится 18 июля в 15:00.