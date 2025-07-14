Музей Казанской епархии проведет фестиваль православной культуры «Казанские дни»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В честь 446-летия со дня обретения чудотворной Казанской иконы Божией Матери в музее Казанской епархии состоится фестиваль «Казанские дни». Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель директора по научной работе Научной библиотеки имени Н. И. Лобачевского Казанского (Приволжского) федерального университета Оксана Иванова.

Мероприятие стартует 16 июля в 12:00 с творческого мастер-класса «Святыня в доме» для детей старше 6 лет. Ребят научат делать киоты для Казанской иконы Пресвятой Богородицы. В 17:00 пройдет мастер-класс для взрослых по изготовлению фолежной иконы.

«Участники пройдут обучение традиционным техникам украшения бумажных икон фольгой. Будут использованы иконы, которые спасены от сожжения. Это даст возможность каждому участнику внести свой вклад в сохранение культурного наследия», – рассказала Оксана Иванова.

Программа фестиваля также включает лекции, вечер русского романса, открытие выставки «Тайны христианского наследия Казанской земли» и многое другое. Продлится фестиваль до вечера 18 июля.