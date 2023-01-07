Патриарх Кирилл заявил, что протоирей Васильев погиб из-за целенаправленного обстрела ВСУ

За погибшим в зоне проведения военной спецоперации протоиереем Михаилом Васильевым велось наблюдение, он погиб в результате целенаправленного обстрела, заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

«<…> Этот удар был нанесен именно для того, чтобы его погубить. Каждый священник, который находится в районе боевых действий, сознает, что он является легкой и вожделенной целью, но никто оттуда не уходит, пока священноначалие не отзывает, – все остаются верны своей священнической присяге и своему пастырскому долгу», – приводит РИА Новости слова патриарха.

В РПЦ ранее заявили, что в зоне проведения спецоперации не хватает военных священников.

Напомним, настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей. Два дня спустя Президент Владимир Путин посмертно присвоил ему звание Героя Российской Федерации.