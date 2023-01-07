РПЦ заявила о нехватке военных священников в зоне проведения спецоперации

Несмотря на то, что уже десятки священников отправляются в зону проведения военной спецоперации, их по-прежнему недостаточно, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Точное число священников, отправившихся в зону СВО, он назвать не смог.

«Речь идет о десятках капелланов, но, конечно, этого недостаточно. И синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами работает над увеличением числа военных священников и окончательному урегулированию их статуса, социальных гарантий и так далее», – приводит его слова РИА Новости. Он добавил, что на нужды капелланов зачастую проводят народные сборы, а волонтеры отправляют праздничные подарки защитникам Отечества.

В декабре Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в декабре сообщал, что в зоне спецоперации побывали около 90 штатных военных священников. По его словам, одномоментно в командировке там находятся от 15 до 25 штатных военных священников.

Сегодня также Минобороны опубликовало кадры праздничной службы в честь Рождества Христова, в которой приняли участие бойцы из зоны СВО.