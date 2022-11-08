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Официальная хроника
8 ноября 2022  21:17

Путин присвоил звание Героя России погибшему в спецоперации протоиерею Михаилу Васильеву

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Президент России Владимир Путин посмертно присвоил звание Героя Российской Федерации Михаилу Васильеву – протоиерею, клирику Московской епархии (посмертно). Указ опубликован на сайте Кремля.

Звание священнослужителю присвоено за мужество и героизм, проявленные при исполнении гражданского долга, говорится в документе.

Напомним, настоятель патриаршего подворья при штабе РВСН, советник председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями протоиерей Михаил Васильев погиб утром 6 ноября в зоне спецоперации при исполнении пастырских обязанностей.

Похоронен на территории храма Великомученицы Варвары во Власихе, где он служил настоятелем в последнее время.

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