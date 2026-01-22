Патриарх Кирилл рукоположил в епископы экс-наместника Раифского монастыря

Сегодня в Успенском соборе Московского Кремля Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил хиротонию бывшего наместника Раифского монастыря во епископы.

«Татар-информ» сообщал, что 26 декабря наместник Раифского Богородицкого монастыря, клирик Казанской епархии игумен Гавриил Рожнов избран епископом Соликамской епархии Пермской митрополии. Решение было принято на заседании Священного Синода РПЦ в Москве.

Фото: © Скриншот телеканала «Союз»

Новоявленный епископ восемь лет возглавлял Раифский Богородицкий монастырь. Он имеет и светское и духовное образование. В 2005 году окончил инженерно-экономический факультет Воронежского государственного технического университета, в 2011 году окончил Московскую духовную семинарию, а в 2015 году – Московскую духовную академию.

В 2005 году он стал послушником Оптиной пустыни, а через два года был пострижен в монахи с именем Гавриил. Долгое время священнослужитель был заместителем эконома Оптиной пустыни, а затем в течение десяти лет занимал должность помощника эконома. Обитель он покинул в 2017 году после указа Святейшего Патриарха Кирилла о переведении в Казанскую епархию.

До владыки Гавриила епископом в Соликамской епархии был владыка Зосима, в августе прошлого года он, по достижении 75-летнего возраста, ушел на покой. С этого времени кафедра вдовствовала.

«Кафедра существует с 2016 года, она не новая. Особо сложно трудиться в новых епархиях, когда приходишь на совершенно новое место, как владыка Гавриил пришел в Набережночелнинскую епархию, созданную всего год назад. Тогда не было ни епархиального управления, ни дома, каких-то отделов и руководителей. Там, куда назначили меня, уже все устроено. Основная работа уже налажена, нужно просто подхватить и развить», – рассказал владыка Гавриил в большом интервью «Татар-информу».