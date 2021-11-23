Пассажиропоток в общественном транспорте Татарстана упал на 30% с началом проверки QR

В Татарстане на 20–30% снизился пассажиропоток в общественном транспорте. Такое падение связано с началом проверки QR-кодов, рассказал в эфире телеканала «Россия-24» замглавы Минтранса республики Андрей Егоров.

«Снижение есть, предварительно, процентов 20−30 нам дают. Здесь есть и те, кого мы развернули сегодня: более 1,5 тыс. человек только в Казани, в других городах цифры поменьше, но тоже есть», — объяснил замглавы ведомства.

По его словам, некоторые татарстанцы решили отказаться от общественного транспорта, предпочтя ему поездку на такси либо личном автомобиле.

«Снижение будет. Этот вопрос держим на контроле. С перевозчиками мы на связи. Есть предположение, что убытки, которые могут понести перевозчики, будут возмещены. Уже есть и согласование с президентом республики», — заключил специалист.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что за первые полдня 22 ноября в общественный транспорт Казани не пустили 1,5 тыс. человек, а за вечер в метро без QR-кода не было допущено 347 горожан.