За вечер в метро Казани без QR-кода не пустили 347 пассажиров

Только за первый вечер введения обязательной проверки QR-кодов в электротранспорт не пропустили 817 пассажиров. Об этом сообщает МУП «Метроэлектротранс» в своем официальном Telegram-канале.

В метро были не допущены 347 пассажиров без кода. Двое из них устроили скандалы, пришлось вызывать полицеских.

В трамваях и троллейбусах за вечер без QR-кодов не смогли уехать 470 человек. 11 из них стали возмущаться и попытались устроить конфликт.

В Метроэлектротрансе напоминают, что проезд в общественном транспорте возможен только при наличии QR-кода о прививке, перенесенной болезни, либо медотводе.

