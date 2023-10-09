Пассажиропоток Речного порта Казани в этом году вырос в полтора раза

Речной порт Казани за апрель — август этого года обслужил почти 215 тыс. человек, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.

Докладчица также отметила, что с начала года до конца августа аэропорт Казани обслужил почти 3,5 млн пассажиров, что является самым высоким показателем за все время его работы. Это на 900 тыс. человек больше, чем в прошлом году.

«Туристический поток с января по август составил 2,8 млн гостей», — добавила Санникова.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя загрузка отелей Казани в 2023 году достигла 66%.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.