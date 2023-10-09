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Пассажиропоток Речного порта Казани в этом году вырос в полтора раза
Речной порт Казани за апрель — август этого года обслужил почти 215 тыс. человек, что на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила директор городского Комитета по развитию туризма Дарья Санникова.
Докладчица также отметила, что с начала года до конца августа аэропорт Казани обслужил почти 3,5 млн пассажиров, что является самым высоким показателем за все время его работы. Это на 900 тыс. человек больше, чем в прошлом году.
«Туристический поток с января по август составил 2,8 млн гостей», — добавила Санникова.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что средняя загрузка отелей Казани в 2023 году достигла 66%.
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