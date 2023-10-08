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Казанский Кремль вошел в топ самых популярных достопримечательностей России
Казанский Кремль оказался шестым по известности и посещаемости среди достопримечательностей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.
Старинная крепость в центре столицы Татарстана, ставшая музеем-заповедником, оказалась на шестом месте среди российских достопримечательностей. Здесь побывали 48% опрошенных специалистами сервиса планирования путешествий.
Самой посещаемой ожидаемо оказалась Красная площадь в Москве, которую посетили 89% респондентов. Казанскую достопримечательность также опередили Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, Эрмитаж, Петергоф и Третьяковская галерея.
Кроме того, в топ-10 вошли Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Байкал, Кижи и Соловецкие острова. Среди опрошенных 5% ответили, что пока нигде не бывали, но у них «всё впереди». Всего в опросе приняли участие почти 1900 пользователей, отмечают его организаторы.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам восьми месяцев 2023 года Татарстан занял седьмое место среди регионов России по числу туристов.
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