Казанский Кремль вошел в топ самых популярных достопримечательностей России

Казанский Кремль оказался шестым по известности и посещаемости среди достопримечательностей России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сервис OneTwoTrip.

Старинная крепость в центре столицы Татарстана, ставшая музеем-заповедником, оказалась на шестом месте среди российских достопримечательностей. Здесь побывали 48% опрошенных специалистами сервиса планирования путешествий.

Самой посещаемой ожидаемо оказалась Красная площадь в Москве, которую посетили 89% респондентов. Казанскую достопримечательность также опередили Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге, Эрмитаж, Петергоф и Третьяковская галерея.

Кроме того, в топ-10 вошли Свято-Троицкая Сергиева Лавра, Байкал, Кижи и Соловецкие острова. Среди опрошенных 5% ответили, что пока нигде не бывали, но у них «всё впереди». Всего в опросе приняли участие почти 1900 пользователей, отмечают его организаторы.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по итогам восьми месяцев 2023 года Татарстан занял седьмое место среди регионов России по числу туристов.

Президент РФ Владимир Путин отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — убежден глава государства.