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Средняя загрузка отелей Казани в 2023 году составила 66%
Средняя загрузка отелей Казани в текущем году составила 66,1%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила директор Комитета по развитию турима города Дарья Санникова.
При этом, по словам докладчицы, самый большой процент среднемесячной загрузки наблюдался в августе — почти 90%.
«Если сравнивать загрузку отелей за первые восемь месяцев с другими городами, то мы видим, что турпоток стабилен. Загрузка отелей в Казани на уровне Санкт-Петербурга, но чуть ниже, чем в Москве», — пояснила Санникова.
Она также отметила, что в Казани работают 230 отелей, а общий номерной фонд города превышает 8 тыс. единиц и способен вместить более 17 тыс. человек.
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