Средняя загрузка отелей Казани в 2023 году составила 66%

Средняя загрузка отелей Казани в текущем году составила 66,1%. Об этом на деловом понедельнике в мэрии сообщила директор Комитета по развитию турима города Дарья Санникова.

При этом, по словам докладчицы, самый большой процент среднемесячной загрузки наблюдался в августе — почти 90%.

«Если сравнивать загрузку отелей за первые восемь месяцев с другими городами, то мы видим, что турпоток стабилен. Загрузка отелей в Казани на уровне Санкт-Петербурга, но чуть ниже, чем в Москве», — пояснила Санникова.

Она также отметила, что в Казани работают 230 отелей, а общий номерной фонд города превышает 8 тыс. единиц и способен вместить более 17 тыс. человек.

Президент РФ Владимир Путин ранее отмечал особую важность развития внутреннего туризма в регионах. «Важно, что для долгосрочного, уверенного, эффективного развития туристической сферы у России всё есть. Это огромный исторический, культурный, природный, рекреационный потенциал», — уверен глава государства.