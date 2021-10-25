Пассажиропоток аэропорта «Казань» через 10 лет может вырасти до 8,3 млн человек в год

Поток пассажиров аэропорта «Казань» к 2030 году может увеличиться более чем в два раза, сообщил генеральный директор аэропорта «Казань» Сергей Романцов на проходящей в столице Татарстана конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам.

«Ожидается, что при благоприятном прогнозе уже через 10 лет пассажиропоток достигнет порядка 8 млн 300 тыс. пассажиров. Причем градация между внутренним и международным потоком будет составлять примерно 55% на внутренних линиях и 45% на международных. И чем ближе к 2050 году, тем это соотношение будет приближаться к 50% на 50%», — сказал Романцов.

Ранее сообщалось, что пассажиропоток аэропорта «Казань» восстановился и вышел на уровень 2019 года. С начала года было перевезено более 3 млн 200 тыс. пассажиров, что на 10% больше, чем в 2019 году.

Сообщалось также, что в течение ближайших 10 лет прогнозируется рост грузооборота аэропорта — с 3,5 тыс. тонн в 2019 году до 9 тыс. тонн в 2030 году.