Поток пассажиров аэропорта «Казань» восстановился и вышел на уровень 2019 года, сообщил на пленарном заседании проходящей в Казани Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам директор АО «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов.

«Аэропорт „Казань“ вышел на „допандемийный“ уровень пассажиропотока, с начала года мы перевезли более 3 млн 200 тыс. пассажиров. Выполнено более 30 тыс. самолетовылетов по 85 направлениям. Обслужено более 3,5 тыс. тонн грузов», — сказал Романцов.

Он отметил, что в целом рост показателей по отношению к 2019 году составил около 10%.