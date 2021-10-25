Сергей Романцов: Развитие электронной торговли требует новых решений по грузоперевозкам

Развитие электронной торговли и растущий спрос на маркетплейсы со стороны населения требуют новых решений в части обслуживания грузовых перевозок, сообщил на пленарном заседании проходящей в Казани Всероссийской конференции по электронной коммерции и интегрированным услугам директор АО «Международный аэропорт «Казань» Сергей Романцов

«В связи с ростом электронной коммерции и экономическим развитием Татарстана аэропорт „Казань“ обладает уникальным потенциалом, позволяющим начать регулярные грузовые перевозки с полноценным обслуживанием. По прогнозным показателям, ожидается, что объем грузов в Казани вырастет с 3,5 тыс. тонн в 2019 году до 9 тыс. тонн в 2030 году. Соответственно, к 2050 году мы остановимся ближе к отметке 21 тыс. тонн. Для обработки данного грузопотока требуется современный грузовой терминал с пропускной способностью не менее 10 тыс. тонн в год на первом этапе», — отметил спикер.

По его словам, вопросу развития грузовой инфраструктуры уделено самое пристальное внимание в разрабатываемом мастер-плане развития Международного аэропорта «Казань» и прилегающей территории на ближайшие 30 лет, который включает в себя концепцию увеличения пропускной способности аэровокзального комплекса и грузового терминала.

Ранее сообщалось, что создание мастер-плана включает три этапа. Первый подразумевает сбор и анализ данных, а также разработку прогноза перевозок до 2050 года. Второй — формирование стратегий развития инфраструктуры, а третий — создание этапов развития аэропорта и плана капитальных инвестиций. Также предполагается разработка концепции развития территории под Аэротрополис, куда войдет «Казань Экспо» и транспортно-пересадочный узел.