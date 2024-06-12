Пашинян заявил, что Армения выйдет из ОДКБ, но сроков не назвал

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в парламенте заявил, что Ереван выйдет из Организации договора о коллективной безопасности. Об этом передает ТАСС.

«Во всем этом виноваты те, кто образовал альянс, члены которого планировали войну против нас с Азербайджаном», — утверждал Премьер.

В ответ на эту фразу один из депутатов оппозиции сказал: «Выйдите тогда из этого союза», – на что Пашинян заявил: «Мы выйдем, вы меня этим пугаете? У нас все хорошо, мы решим, когда уйдем».

Премьер не первый раз высказывается о выходе своей страны из ОДКБ. Ранее сообщалось, что Армения отказалась финансировать работу организации в 2024 году.