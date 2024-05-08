Армения отказалась финансировать работу ОДКБ в 2024 году

Армения приняла решение воздержаться от участия в финансировании деятельности ОДКБ в этом году. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МИД страны Ани Бадалян сообщает Factor.am.

«Республика Армения воздержится от присоединения к решению Совета коллективной безопасности ОДКБ от 23 ноября 2023 года „О бюджете ОДКБ на 2024 год“ и от участия в финансировании предусмотренной им деятельности организации, при этом не возражая против принятия этого решения в ограниченном формате», — отметила представитель ведомства.

Как заявил источник ТАСС, организации известна позиции Армении по этому вопросу. Однако несмотря на это решение, Ереван остается членом ОДКБ.