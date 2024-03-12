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Пашинян назвал условия, при которых Армения останется в ОДКБ
Премьер-министр Армении Никол Пашинян снова пригрозил выходом своей страны из Организации Договора о коллективной безопасности. Однако есть несколько условий, которые могли бы урегулировать этот вопрос, заявил он во время пресс-конференции.
По его словам, ОДКБ нужно дать ответ на вопрос о своей зоне ответственности в Армении. И если это видение ситуации совпадет с мнением Еревана, то вопрос будет разрешен.
«Если нет, то Армения выйдет из ОДКБ. Когда? Не могу сказать», — приводит его слова ТАСС.
Напомним, что это не первое подобное заявление Пашиняна. Ранее, к примеру, стало известно о заморозке участия Армении в ОДКБ. МИД России потребовал у Еревана объяснений этим словам.
Позднее глава армянского МИД Арарат Мирзоян объявил, что власти обсуждают возможность вступления страны в Евросоюз.
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