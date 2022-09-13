Россия и Армения примут меры для стабилизации ситуации на границе с Азербайджаном

Министры обороны Армении и РФ Сурен Папикян и Сергей Шойгу во время телефонного разговора договорились принять меры по стабилизации ситуации на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщает РИА Новости.

«Глава оборонного ведомства Армении представил своему российскому коллеге ситуацию, создавшуюся в результате широкомасштабной агрессии Азербайджана против суверенной территории Республики Армения», — рассказали в Минобороны Армении.

В ночь на 13 сентября ситуация на границе двух стран обострилась, начались боевые действия. В Ереване заявили, что азербайджанские военнослужащие применили артиллерию и беспилотники и обстреляли Гегаркуникскую, Вайоцдзорскую и Сюникскую области, которые связывают Армению с Ираном. Отмечается, что к Карабаху эти территории никакого отношения не имеют. Баку в то же время обвинили армянских военных в обстреле азербайджанских войск. МИД Азербайджана считает, что армянская сторона намерена сорвать мирный процесс. Военные обеих стран признали наличие потерь и возложили ответственность за эскалацию друг на друга.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян ранее обсудил обострение конфликта с Президентом РФ Владимиром Путиным, французским лидером Эмманюэлем Макроном и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Позднее Кабмин Армении официально обратился к России, ОДКБ и Совбезу ООН.