Пашинян в Казани: Двусторонние отношения России и Армении заметно активизировались

Двусторонние отношения России и Армении заметно активизировались. Об этом заявил исполняющий обязанности Премьер-министра Армении Никол Пашинян на встрече с Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным в Казанской ратуше.

«Стратегические отношения между Россией и Арменией углубляются, и легко заметить, что наши двусторонние отношения активизировались. Это очень хороший старт для стабильности нашего региона. Хочу отметить роль Президента России Владимира Путина в прекращении войны в Нагорном Карабахе», — сказал Пашинян.

Он подчеркнул, что деятельность российских миротворцев в Нагорном Карабахе достаточно эффективна. «Для нас сейчас это уже очевидно. Мы очень высоко ценим работу двусторонней комиссии, потому что открытие региональных коммуникаций позволило укрепить экономические связи и интеграцию России и Армении», — добавил исполняющий обязанности Премьер-министра закавказской страны.

Пашинян также выразил надежду на то, что вся проводимая работа приведет к стабильности, миру и благосостоянию в Армении.

Михаил Мишустин прибыл в Казань накануне для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, которые проходят 29 и 30 апреля. С этой же целью сегодня прилетел в столицу Татарстана и Никол Пашинян. В их встрече принял участие Президент Татарстана Рустам Минниханов, о чем ранее сообщало ИА «Татар-информ».

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.