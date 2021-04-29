Минниханов принимает участие во встрече Мишустина и Пашиняна

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принимает участие в расширенной встрече Председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с исполняющим обязанности Премьер-министра Армении Николом Пашиняном. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Я в первый раз в Татарстане. Все знают, что это один из экономически развитых регионов России», — начал свою приветственную речь Пашинян.

Михаил Мишустин прибыл в Казань накануне для участия в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, которые проходят 29 и 30 апреля. С этой же целью сегодня прилетел в столицу Татарстана и Никол Пашинян.

Ранее Рустам Минниханов принял участие в расширенных встречах Премьер-министра России с его таджикским, узбекским и киргизским коллегами — Кохиром Расулзодой, Абдуллой Ариповым и Улукбеком Мариповым.

Помимо них, в столицу Татарстана для участия в заседании межправительственной организации Евразийского экономического союза прибыли премьеры Беларуси и Казахстана — Роман Головченко и Аскар Мамин.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.