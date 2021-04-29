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Ру Тат
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29 апреля 2021  13:12

Пашинян прибыл в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета

Пашинян прибыл в Казань для участия в заседании Евразийского межправительственного совета
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Сегодня исполняющий обязанности Премьер-министра Армении Никол Пашинян прибыл с рабочим визитом в Казань. В аэропорту его встретил Премьер-министр РТ Алексей Песошин. 

В Казани Никол Пашинян примет участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета. На заседании главы правительств Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России обсудят актуальные задачи углубления интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Ранее «Татар-информ» сообщало, что в Татарстан также прибыли Премьер-министр Кыргызстана Улукбек Марипов и Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

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