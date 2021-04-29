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Ру Тат
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29 апреля 2021  11:55

Премьер-министр Узбекистана прибыл в Казань

Премьер-министр Узбекистана прибыл в Казань
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Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов прибыл в Казань. В аэропорту Казани высокого гостя встретил Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин. 

Целью визита Арипова является участие в мероприятиях Евразийского межправительственного совета, который проходит 29 и 30 апреля в Казани, сообщает пресс-служба Президента РТ.

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — это международная организация экономической интеграции, в состав которой входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. Статус государств-наблюдателей имеют Молдова, Узбекистан и Куба.

узбекистан алексей песошин евразийский экономический союз
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