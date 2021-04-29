Минниханов обсудил с Премьер-министром Кыргызстана пути расширения сотрудничества

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с Премьер-министром Кыргызстана Улукбеком Мариповым и обсудил возможные пути расширения сотрудничества. Об этом ИА «Татар-информ» сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

Улукбек Марипов прибыл в Татарстан для участия в работе Евразийского межправительственного совета. По итогам 2020 года двусторонний товарооборот составил 41,1 млн долларов, сократившись на 33,4 % по сравнению с 2019 годом. Существенную долю в товарообороте составляет экспорт татарстанских товаров — 38,8 млн долларов.

Во время встречи Рустам Минниханов обратил внимание на то, что Татарстан прошел большой путь в вопросах работы с инвесторами, и предложил перенять соответствующий опыт. В то же время для республики также интересен опыт центральноазиатской страны. «Несколько наших делегаций уже посетило Республику Кыргызстан. По исламскому банкингу вы одни из самых продвинутых», — отметил Президент РТ.

«Мы не на ровном месте начинаем отношения. Исторически между нашими народами были контакты. В следующем году у нас 1100-летие принятия ислама, приглашаем вашу делегацию посетить это важное мероприятие», — добавил Рустам Минниханов.

В своем ответном слове Улукбек Марипов заметил, что существуют большие возможности для расширения торгово-экономического сотрудничества. «Вы одними из первых в России начали работать в области цифровизации», — подчеркнул Премьер-министр Кыргызстана.

Сейчас из имеющихся в Кыргызстане 8,3 тыс. грузовиков и автобусов 4,6 тыс. — это машины производства КАМАЗа. ПАО «Татнефть» поставляет в эту страну дизельное топливо, автомобильный бензин, базовые масла и автомобильные шины.

Среди перспективных направлений сотрудничества — поставки автотехники ПАО «КАМАЗ» для нужд строительных компаний и силовых структур Кыргызстана и организация поставок техники производства ОАО «ПО ЕлАЗ» для нужд дорожно-строительного и жилищно-коммунального хозяйства, а также поставка вертолетов и запасных частей к ним.

АО «Татхимфармпрепараты» заинтересовано в импорте из Кыргызстана растительного сырья для производства лекарственных препаратов. Татарстанские предприятия также готовы участвовать в строительстве и модернизации объектов электроэнергетики, каскадов ГЭС, во внедрении современных технологий комбинированного производства электрической и тепловой энергии на базе парогазовых установок.