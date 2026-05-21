Происшествия 21 мая 2026 12:17

Парню, убившему мужчину ножом-керамбитом в центре Казани, предъявлено обвинение

18-летнему жителю Удмуртии, который убил мужчину в центре Казани, предъявлено обвинение. Об этом сообщает управление следкома по Татарстану.

Напомним, трагедия произошла 19 мая в районе пересечения улиц Бурхана Шахиди и Тази Гиззата. Парень поссорился со случайным прохожим – 49-летним жителем Республики Марий Эл. В пылу ссоры парень несколько раз ударил мужчину ножом-керамбитом. От полученных травм потерпевший скончался на месте, а злоумышленника задержали полицейские. Подозреваемого заключили под стражу.

