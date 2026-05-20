Суд избрал меру пресечения 18-летнему парню, который зарезал мужчину в центре Казани

Вахитовский суд Казани по ходатайству следователя отправил на два месяца в СИЗО 18-летнего Булата Хисматуллина, который накануне зарезал мужчину.

От источника, близкого к следствию, «Татар-информу» удалось выяснить, что трагедия произошла случайно. Ранее мужчины не были знакомы между собой, при встрече они поссорились, и Булат Хисматуллин решил расправиться с обидчиком при помощи холодного оружия.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что убийство произошло на улице Бурхана Шахиди. Парень порядка пяти раз ударил 49-летнего мужчину ножом-керамбитом. после чего тот скончался от полученных травм.

Как стало известно «Татар-информу», нападавший, предположительно, был нетрезв – его задержали на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве. Парню грозит до 15 лет лишения свободы.