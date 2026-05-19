В центре Казани 18-летний парень зарезал мужчину
В центре Казани 18-летний парень зарезал мужчину.
Ранее в соцсетях сообщали, что убийство произошло на улице Бурхана-Шахиди. Парень порядка пяти раз ударил 49-летнего мужчину ножом-керамбитом. после чего тот скончался от полученных травм.
Как стало известно «Татар-информу», нападавший, предположительно, был нетрезв – его задержали на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
Парню грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.