В центре Казани 18-летний парень зарезал мужчину.

Ранее в соцсетях сообщали, что убийство произошло на улице Бурхана-Шахиди. Парень порядка пяти раз ударил 49-летнего мужчину ножом-керамбитом. после чего тот скончался от полученных травм.

Как стало известно «Татар-информу», нападавший, предположительно, был нетрезв – его задержали на месте. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Парню грозит до 15 лет лишения свободы. В ближайшее время суд изберет ему меру пресечения.