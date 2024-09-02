На месте парковки у главного входа в ДК «Химиков» появится прогулочная зона

Автомобильную парковку у главного входя в ДК «Химиков» закроют в этом году на время новогодних праздников, а в 2025 году на ее месте будет прогулочная зона. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе дворца культуры.

«Парковку закроют в новогодние праздники в рамках елки, так как там будут активности», – пояснили в пресс-службе.

В 2025 году парковки у главного входа в ДК «Химиков» не будет. На ее месте появится прогулочная зона и, возможно, новые объекты. Парковка у заднего фасада здания при этом сохранится и останется бесплатной. Однако в настоящее время она частично огорожена из-за ремонтных работ.

«Мы понимаем, что парковочные места сокращаются, этот вопрос всегда болезненный. Мы знаем общий посыл города — ходить пешком и ездить на общественном транспорте, но в тоже время вместе с городом принято решение, чтобы и со стороны ул. Декабристов, и со стороны ул.Ямашева появлялись „карманы“ для муниципальной парковки. Но эта парковка будет платной», — отметила руководитель арт-резиденции RE’ACTOR Кадрия Бугрова.

По данным пресс-службы, в этом году новогодние мероприятия внутри здания ДК «Химиков», где сейчас идет капитальный ремонт, пока под вопросом. Но в самом парке «Сосновая роща», как обычно, будет стоять елка.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что капремонт здания ДК «Химиков» в Казани, на базе которого расположится республиканский молодежный центр, в лучшем случае завершится в конце 2025 года.