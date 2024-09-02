Недавно открытое панно фасада ДК Химиков закроют сеткой на зиму

Реконструкция историчного мозаичного панно «Посадим сады» на заднем фасаде ДК Химиков, которое было открыто в этом году в ходе капитального ремонта здания, окончательно завершится не раньше конца 2025 года. На зиму его закроют сеткой. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе учреждения.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Панно предстоит пережить зиму. Посмотрим, как стена выдержит погодные условия. После экспертизы будем смотреть, в каком оно состоянии, оценивать и выстраивать дальнейшие планы по восстановлению», — рассказали в пресс-службе.

Историческое панно «Посадим сады», созданное в 1969 году художниками Виктором Федоровым и Сергеем Бубенновым, было вскрыто в этом году в процессе капитального ремонта. Долгие годы панно закрывала облицовочная плитка.

Руководитель арт-резиденции RE’ACTOR Кадрия Бугрова отметила, что на зиму фасад закроют строительной сеткой. Это вынужденная мера, поскольку мозаика может обрушиться. Кроме того, авторы проекта посмотрят, как «переживет зиму зал без утепления, появятся ли в нем конденсат и трещины».

По ее словам, исторические детали здания будут восстановлены и сохранены не только на фасаде, но и внутри помещения. К примеру, витиеватые металлические решетки или замысловатые узоры вентиляции могут потерять свой функционал, но останутся в качестве арт-объектов или инсталляций.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что 8 августа прошло открытое обсуждение проекта реновации с общественностью. Будущий дизайн здания будет опираться на три базовых принципа: открытость и доступность, уважение к истории, социальная химия.