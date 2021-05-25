Липовую аллею в Ключищах планируют взять под охрану, как парк «Черное озеро»

Комитет РТ по охране объектов культурного наследия прорабатывает возможность постановки под охрану бывшего парка усадьбы Нарышкиных — Паулуччи в селе Ключищи Верхнеуслонского района Татарстана под Казанью. Со временем липовой аллее может быть предоставлен охранный статус — наподобие казанского парка «Черное озеро». Об этом сообщил ИА «Татар-информ» руководитель комитета Иван Гущин.

«Мы прорабатываем возможность постановки этой территории на охрану. Рассматриваем вариант создания исторического парка — аналога „Черного озера“ в Казани. Мною дано поручение проработать историческую и культурную составляющую этого объекта», — сказал Гущин.

Руководитель Комитета РТ по охране объектов культурного наследия поблагодарил общественников и краеведов за неравнодушное отношение к судьбе липовой аллеи. Когда-то деревья служили украшением усадьбы знаменитых князей Нарышкиных. Позже имение перешло во владение маркизов Паулуччи. Дворянскую усадьбу Нарышкиных — Паулуччи снесли еще в 2011 году, а буквально на днях был вырублен и старинный яблоневый сад, окружавший когда-то здание. Теперь на месте деревьев появится новый коттеджный поселок.

Жители Ключищ довольно болезненно отреагировали на вырубку деревьев. «Яблони очень хорошо плодоносили. Мы в детстве всегда бегали туда за яблоками», «За садом раньше смотрели, омолаживали», «Очень грустно», — пишут татарстанцы в соцсетях. Опасаясь того, что теперь под топор пустят и старинные липы, активисты подали заявление в Комитет РТ по охране объектов культурного наследия с просьбой признать территорию бывшего дворянского парка объектом садово-паркового искусства и взять ее под государственную охрану.

Липовая аллея — «образец культурного усадебного ландшафта, свидетель событий истории Казанского края и России, совместное творение человека и природы», подчеркивается в заявлении.

В обращении также сообщается, что семейство Паулуччи играло немаловажную роль в социальной жизни Свияжского уезда. Так, маркиз Виктор Александрович Паулуччи был избран уездным предводителем дворянства, а маркиза Мария Николаевна Паулуччи стала официальной попечительницей Свияжской женской прогимназии.