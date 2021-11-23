Парк «Солнечная поляна» первым в Нижнекамске получил новогоднее оформление

В Нижнекамске приступили к разработке праздничного оформления и мероприятий. Накануне руководитель исполкома Рамиль Муллин поручил всем бюджетным учреждениям, объектам культуры, торговли, промышленным предприятиям и коммерческим структурам создать «новогоднее настроение» для жителей.

«Стратегия новогоднего настроения находится в разработке и детализации. На итоговую разработку плана к новогодним мероприятиям руководитель исполкома Рамиль Муллин дал неделю. По традиции в Нижнекамске устанавливается несколько елочных городков, обычно таких новогодних площадок бывает не менее восьми», — рассказала ИА «Татар-информ» руководитель пресс-службы Нижнекамского района Яна Енькова.

Между тем по-новогоднему смотрится парк «Солнечная поляна». Главная елка украшена новогодними игрушками, на арках появились снежинки, в будущем планируется возвести конструкции изо льда.

«Украшением „Солнечной поляны“ занимается „Танеко“, у них организована „летняя одежда“ для парка, а есть „зимняя“. Промышленники уже начали переодевать свой парк», — поделилась собеседница агентства.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что центральную елку у казанской «Чаши» возведут в декабре без традиционных аттракционов.