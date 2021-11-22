Муллин поручил начать в Нижнекамском районе РТ кампанию по подготовке к Новому году

Руководитель исполкома Нижнекамского района Татарстана Рамиль Муллин на деловом понедельнике призвал начать подготовку Нижнекамска к новогодним праздникам, организовать елочные городки, оформить город световой иллюминацией.

«Ранее на субботнем совещании такое поручение дал Президент Татарстана Рустам Минниханов. До Нового года остается очень мало времени, я прошу серьезно подготовить город и включить в работу все бюджетные учреждения, объекты культуры, торговли, промышленные предприятия, коммерческие структуры. Понятно, что есть ограничения по Covid-19, но, несмотря на это, мы должны создать условия и настроение для горожан», — отметил Муллин.

Помимо прочего, по поручению руководителя исполкома должны быть украшены все парки и скверы города.

«Прошу задействовать все парки, скверы. Где-то установить елки, где-то — световую иллюминацию, [использовать] другие возможности украшения города. Ограничения по коронавирусу пока не снимаются, поэтому отделу культуры и отделу молодежной политики необходимо проработать вопрос организации уличных мероприятий, так как люди всё равно в них нуждаются», — поручил Рамиль Муллин.

В качестве примера руководитель исполкома предложил рассмотреть спортивные активности — ходьбу на лыжах и езду на санках.

